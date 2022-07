A meio do verão e com o país envolto em chamas, começam a surgir as estatísticas sobre área ardida e a inevitável comparação com anos anteriores. Relembram-se os grandes incêndios de 2003, 2005 e 2017 e estabelece-se o paralelismo com os 420 mil, 350 mil e 540 mil hectares, respetivamente, de áreas ardidas.









