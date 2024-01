Escassos dias passaram deste novo ano de 2024 e já o cenário que se perspetiva no futuro próximo não aparenta ser muito positivo.



Entrámos em clima de campanha eleitoral com personalidades partidárias passíveis de se virem a tornar os chefes de governo do amanhã marcadas por envolvimentos polémicos, seja em episódios dúbios de governação num passado recente, seja por aquisições de propriedades através de processos, também eles, dúbios.









