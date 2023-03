Porque não podem cair no esquecimento os abusos praticados ao longo de décadas por membros do clero sobre crianças, nunca será demais insistir no tema até que seja visível uma tomada de posição firme e clara da Igreja relativamente aos abusadores.



F oi notório o embaraço da Igreja Católica portuguesa nos momentos que antecederam o nascimento da Comissão Independente para Estudo dos Abusos Sexuais, ficando entre a espada e a parede.









Ver comentários