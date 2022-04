Desde março de 2020 que os portugueses viram as suas vidas alteradas inesperadamente. Uma doença pandémica remeteu as nossas vidas diárias para um confinamento imposto, impedindo contactos com amigos, colegas de trabalho ou qualquer pessoa que não pertencesse ao círculo familiar íntimo. Velhos, adultos, jovens, crianças, todos foram afetados.









Ver comentários