Futuro sombrio

A humanidade convive com o crime violento desde que, na origem, Caim matou o seu irmão Abel. Na pré-história o ato de matar era comportamento natural. O homem primitivo não possuía a noção de respeito pela vida do seu semelhante. Matava-se, tal como no mundo animal para obter alimento. Matar é tão velho como a fome.

O mundo evoluiu e nas civilizações antigas surgiram regras para punir o ato de matar. Os povos Sumé...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />