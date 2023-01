Segundo as estatísticas somos um dos países mais seguros da Europa. Este é um dado basilar para que Portugal seja um destino turístico eleito por milhões de estrangeiros.



Uma quota-parte deve-se ao clima de confiança construído pelas nossas forças e serviços de segurança que ao longo dos anos, com abnegação, sacrifício e espírito de missão, garantem a livre permanência e segura circulação, dia e noite, de norte a sul do país.









