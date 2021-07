A morte trágica do trabalhador que efetuava obras de manutenção na A6 e foi colhido por uma viatura governamental não deixou ninguém indiferente.





Os procedimentos subsequentes originaram dúvidas sobre o início da investigação do acidente, o seu rigor técnico e imprescindível isenção. Viatura retirada do local para a berma; intervenientes não identificados no local; rapidez ...