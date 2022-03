Os dias continuam a passar sem que as armas se calem na Ucrânia. Lembremos que a velocidade com que os dias passam para quem está sob ameaça de bombardeamentos não é comparável com a do resto do mundo.Ali, sempre que soam as sirenes, o tempo fica suspenso reiniciando-se a contagem no momento em que o céu se ilumina a cor de fogo ou o chão estremece com o impacto de mais uma bomba.