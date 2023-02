A palavra Direito surgiu na Roma antiga e é a soma da palavra DIS (muito), com a palavra RECTUM (reto, justo). O objeto do Direito é a paz, a harmonia a regulação do relacionamento humano. Visa organizar a Sociedade e as instituições. Desta visão deontológica de abrangência universal nascem os direitos, os deveres e as sanções.









