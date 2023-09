A pós o Tribunal Constitucional validar a nova Lei da Droga, o PR promulgou o diploma no dia 31 de agosto.



Assim, no dia 1 de outubro entrará em vigor uma lei que não ajuda ninguém. Não contribui para diminuir o número de consumidores, não ajuda o trabalho das polícias e dos tribunais, nem melhora uma sociedade com feridas profundas resultantes do tráfico e consumo.









