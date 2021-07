Muita parra

Fruto da experiência profissional e do interesse por tudo inerente aos denominados crimes de colarinho branco, ou seja, corrupção, tráfico de influências, burlas de milhões, dissipação de bens e valores, branqueamento de capitais e outros, sempre fui de opinião que a justiça, para além da eventual necessidade de aplicação de penas privativas de liberdade, deve atuar precisamente onde mais dói a este tipo de criminosos, ou seja, sobre os bens provenientes da atividade ilícita.Tal impõe o arresto de contas e bens, essencialmente quando em causa estão elevadas quantias que sorvem os recursos do país, obrigando o cidadão contribuinte à reposição dos desfalques. Esta linha de aplicação da justiça não pode ser confundida com a moda de cauções supra milionárias que se instalou na justiça portuguesa, trazendo à colação o valor do preço da liberdade! 5 milhões, 3 milhões, 600 mil, 10 Euros?