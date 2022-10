O crime em crise

Se, como diz o povo, os caminhos do Senhor são insondáveis, a evolução dos fenómenos criminais também o é.



Na primeira dezena de anos do novo século a evolução científica e tecnológica, bem como a globalização do mundo e fundamentalmente a explosão das potencialidades cibernéticas, empurraram-nos para novos cenários criminais, obrigando as entidades policiais e judiciárias a um esforço de adaptação e preparação específica que as capacitasse para o imprescindível acompanhamento e combate ao crime organizado, complexo e transnacional.









