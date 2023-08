A cada verão que chega ouvem-se as tristes ladainhas relacionadas com os fogos florestais, tais como: Avizinha-se um verão quente; O dispositivo estará dotado dos meios de combate aéreos necessários antes do início da época de incêndios; O dispositivo de bombeiros está a postos; O sistema de comunicações tem novo contrato, que custou mais uns milhões, mas funciona na perfeição;









Ver comentários