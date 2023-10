O mundo da política e dos partidos dos dias de hoje circunscreve-se aos boys que bebem nas universidades de verão as linhas mestras de cidadania e serviço público ministradas pelos seus gurus espirituais.



Constata-se a falta de líderes com reconhecido carisma, com passados pessoais e profissionais de excelência, homens e mulheres unanimemente respeitados.









