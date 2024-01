Passaram apenas 2 meses desde que numa escola em Famalicão 4 jovens com idades entre os 15 e os 19 anos tentaram sodomizar um colega com o cabo de uma vassoura



Na altura a escola aplicou aos agressores 4 dias de suspensão. Daí para cá nada mais se soube sobre a evolução do processo. Acredito que um caso desta natureza mereceria ser tratado com especial celeridade sem deixar de cumprir todos os critérios de rigor e objetividade, face à delicadeza da situação, às suas implicações para a vítima, família, comunidade escolar e atendendo à idade dos intervenientes.









Ver comentários