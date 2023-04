O esfaqueamento de um professor e o assassinato mortal de duas mulheres no Centro Comunitário Ismaili em Lisboa, embora de acordo com as autoridades não tenham sido encontrados indícios de terrorismo, acordou os fantasmas de um passado recente.



É uma realidade preocupante considerando as centenas de vítimas de atos terroristas na Europa que obriga a um contínuo esforço de vigilância e fiscalização.









