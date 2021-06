A malta está a jantar no interior de um restaurante. É proibido fumar, mas caramba, depois do café e do brandy, impõe-se um cigarrito. O dono adverte e convida a ir fumar no exterior. Eh pá! Isso é que não! A malta já está bem comida e bebida. Bora lá! Vamos com tudo, como se diz em linguagem futebolística… cacetada no dono, empregados e vai tudo à frente com garrafas e cadeiras nas cabeças, sinal ...