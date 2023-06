José Pires, conhecido no basfond portuense por Pirinhos, estava desaparecido sem deixar rasto há quase um mês. Não avisou os pais que se iria ausentar, deixou a sua viatura perto de casa, alugando uma outra desconhecida no meio que frequentava e deixou o telemóvel em casa.



Duas únicas razões surgem como evidentes mediante este tipo de procedimento: Um desaparecimento voluntário derivado das atividades que lhe eram conhecidas em sequência de se sentir alvo de uma ameaça séria ou, segunda hipótese, preparar um encontro com alguém no âmbito de um negócio ilícito impedindo o rastreio pelas autoridades.









