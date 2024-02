Status Quo é a expressão latina corrente que significa "o estado das coisas". Corresponde à configuração de uma situação atual, e alude à manutenção das condições a ela inerentes. Assim, se essa situação envolve uma conjuntura favorável, a tendência é evitar ou impedir que se altere.



São inúmeros os casos em que a luta pela manutenção do status quo ultrapassa os limites do racional e, mais grave ainda, derruba as linhas inultrapassáveis da legalidade, entrando sem pudores na esfera criminal.









