Chegámos a mais um Natal, tempo de amor e paz. Seria bom se assim fosse. Mas num curto espaço de tempo que antecedeu a noite de Natal uma sequência incompreensível de crimes manchou a quadra festiva.



Diana Cachapa, emigrada no Luxemburgo, foi encontrada morta e desmembrada no interior de um apartamento onde vivia com o namorado.









Ver comentários