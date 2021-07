Na filosofia chinesa existe um princípio onde yin e yang representam duas energias opostas. Yang representado pela cor branca significa a luz. Yin representado a preto significa escuridão. De acordo com este princípio o mundo é composto por forças opostas sendo forçoso encontrar o ponto de equilíbrio entre elas. Otelo Saraiva de Carvalho é um bom exemplo do princípio Yin e Yang. Representa a luz do 25 de Abril de 1974, sendo-lhe atribuído o papel de grande estratega do movimento dos capitães que derrubou o regime de Salazar e Marcelo Caetano. Todos aqueles que prezam a liberdade com especial relevo para os que viveram o Estado Novo sentirão profunda gratidão por esse momento histórico de bravura e abnegação. Mas Otelo foi também a face de um dos lados mais escuros da nossa história recente. Foi o estandarte das FP-25 de Abril, uma organização terrorista que nos anos 80, em plena afirmação da democracia, levou a cabo dezenas de assaltos a bancos a que estrategicamente chamavam de recuperação de fundos, e espalhou o terror com assassinatos a tiro e à bomba. Não sei como a história irá preservar o nome de Otelo. O homem do 25 de Abril? O símbolo da liberdade? O herói terrorista? Otelo foi um pouco de tudo isto. O tempo dirá como será recordado!