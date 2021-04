Há um lado de egocentrismo e falta de humildade em Jorge Jesus que torna este género de derrotas com o Gil Vicente - em casa, inapelável, sem sombra de dúvida - particularmente dolorosa para os benfiquistas. Hoje é claro que mesmo o segundo lugar é difícil e, pior, que a equipa não merece mais. Há um ano, a 2 de março de 2020, pré-pandemia, o atual treinador do Gil, Ricardo Soares, foi à Luz empatar (1-1) com o ...