Foi uma jornada marcada por segundas figuras: Jovane ajudou muito a resolver o problema que o Sporting tinha com o Nacional e continua a não ser titular; Everton Cebolinha foi quem deu o tom do Benfica e não é nada certo que seja titular frente ao FC Porto na final para o segundo lugar na quinta-feira; Toni Martínez foi o autor do primeiro golo do FC Porto e também não deixará de ser segundo violino. Ao fim de 30 jogos, o Sporting continua com a impressionante ...