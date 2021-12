Mesmo descontando os sete ao Belenenses, o ataque do Benfica é o melhor da Liga. E é mesmo o ataque no caso (Darwin 2, Rafa, Yaremchuk, Gonçalo Ramos, Seferovic marcaram ao Marítimo), enquanto o segundo melhor ataque, do FC Porto, tem tido dificuldade em pôr a funcionar os seus pontas-de-lança em golos.