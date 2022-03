O Gil Vicente só perdeu um jogo fora (no fim de agosto, com o Santa Clara) e já ganhou na Luz e agora empatou no Dragão. O Gil interpretou uma peça dramática com menos um homem desde o terceiro minuto, certamente sem o dramatismo histórico de Adelino Ribeiro Novo, que dá nome ao antigo campo, era guarda-redes e morreu em 1945 na sequência de uma defesa, mas sabendo sofrer e também fazer sofrer o adversário, numa gesta que fica nos anais do jogo.