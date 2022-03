O Benfica está em terceiro lugar, mas agora mais perto do primeiro (10 pontos) do que do quarto (11). Tem uma importância mais simbólica, mas tem significado para uma equipa que vai na sua melhor série (seis jogos de resultados úteis, só com dois empates) desde outubro, ou seja, desde um bom início de época com 13 partidas seguidas sem derrotas (com seis vitórias seguidas a abrir).