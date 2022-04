FC Porto passou em Guimarães de penálti (com todo o respeito por outras opiniões, bem assinalado esse) mas não se mostra tão seguro que tenha o campeonato no bolso. Apesar do formoso recorde nacional de 57 jogos seguidos sem perder na Liga, a equipa de Sérgio Conceição fica insegura quando não tem o trio Pepe-Uribe-Otávio em campo, depende mais de jogadores do que do jogo.









