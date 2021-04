Será do cansaço de uma época concentrada e logo em cima da anterior, será porque as equipas estão melhor - o nível médio da Liga é hoje mais elevado -, este é o campeonato dos últimos minutos de drama. Dos finais de urgência do Sporting, tantas vezes com êxito, dos finais aflitivos do FC Porto, várias vezes a ficar perto do objetivo (com o Boavista, anteontem em Moreira de Cónegos, com golos revertidos ...