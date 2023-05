O Benfica ganhou o campeonato e foi a melhor equipa, teve o melhor ataque e a melhor defesa. Deixou a dúvida sobre os jogos importantes, em que o método Roger Schmidt não funcionou. Não perdeu com o PSG, venceu a Juventus, sim, mas são equipas com nome, não tanto rendimento. Quando funcionava a pressão alta, as coisas corriam bem, mas quando era preciso outra abordagem a resposta não foi do mesmo nível.









