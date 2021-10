O Portimonense tem a melhor defesa do campeonato, juntamente com o Sporting. Só sofreu um golo fora (no Bessa, 1-1) e os outros jogos longe do Algarve ganhou-os sempre com a baliza inviolada.Estamos na oitava jornada, mas o perfil da equipa é claro: tem mais dificuldades em casa, pela sua tração atrás – e por ter tido de deixar sair Beto para a Udinese.