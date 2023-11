"Não há vitória mais bonita num dérbi", disse Roger Schmidt. Não há derrota pior - não disse, mas podia ter dito Rúben Amorim. Visto pela segunda parte, contra dez, foi um milagre. Considerando o jogo todo, o empate seria o desfecho mais justo. As três vitórias de Schmidt em clássicos, na Liga, foram a jogar com mais uma unidade durante mais de um terço do jogo, pelo menos.









Ver comentários