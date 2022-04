Há um velho debate entre “jogadoristas” e “treinadoristas”, entre os que acham que os jogadores são tudo e os treinadores quase nada, e os defensores do contrário. No Sporting hoje só há “treinadoristas” e com boa razão, porque foi o treinador Rúben Amorim que mudou a sorte do clube. E que fez evoluir a equipa para um jogo mais atacante, menos de espera e mais de ação.









