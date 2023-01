No final da primeira volta o Benfica é justamente o primeiro da tabela. Nesta última jornada os seus perseguidores ganharam pela margem mínima enquanto a equipa de Roger Schmidt tinha tudo decidido logo à saída do quarto de hora nos Açores. Esta não é a mesma equipa que começou a temporada, com Bah, Aursnes, António Silva e com Neres no banco.









Ver comentários