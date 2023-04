Na semana em que Roger Schmidt renovou o contrato – e vai passar a custar perto de dez milhões/ano, o que é elevado mesmo na Europa rica –, o Benfica passou mais um obstáculo. Ganhou ao Rio Ave em Vila do Conde (1-0) e tem o melhor ataque, a melhor defesa e os dois melhores marcadores do campeonato. E, já agora, é a equipa com mais penáltis a favor e a segunda com menos contra (o Gil Vicente só teve um).









