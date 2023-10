O Benfica ganhou com justiça o primeiro clássico do campeonato. Só foi melhor na segunda parte e quando o FC Porto pagava o preço físico de jogar com 10 desde os 19 minutos. Mas ficou outra vez a ideia de que é melhor do que o seu adversário nesta altura - tem jogadores mais decisivos, tem o processo mais avançado (e o FC Porto teve lesões em jogadores-chave, peças que dificilmente conseguirá substituir em andamento).









