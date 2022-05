Resta apenas um jogador no FC Porto da era pré-Sérgio Conceição: Otávio. A equipa que se sagrou campeã na Luz é a primeira obra completa do treinador. E com algumas decisões difíceis: a de fazer de Diogo Costa, o guarda-redes que nunca se ri, o titular da baliza, foi uma delas. Foi também o ano em que a equipa jogou melhor – no sentido da harmonia, de um nível técnico mais elevado, de jogadores mais refinados.