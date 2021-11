Sou guloso e sei muito bem que a cebola não vai com bolos. Mas, no caso do Benfica, foi Everton, também conhecido por Cebolinha, que deu virtudes afrodisíacas à equipa na inusitada goleada ao Sporting de Braga.Um resultado de 6-1 diz muito de quem sofre a derrota, mas mostrou sobretudo do que é capaz o Benfica quando lhe dão espaço e quando os seus avançados estão inspirados.