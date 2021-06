Aos 68 minutos, já Portugal perdia por 4-1 em Munique, vi-me a desejar um cartão amarelo para Portugal. A equipa tinha feito duas faltas – duas faltas! – em 70 minutos de jogo, apesar de defender mal em todas as jogadas e essas duas tinham sido cometidas todas no primeiro tempo.Acabou com cinco faltas cometidas (a última, de Renato Sanches, nem era...), contra 15 dos alemães, que nunca hesitaram em entrar duro. E os golos foram todos parecidos....