Na jornada anterior a um Benfica-Sporting de grande importância, o FC Porto decidiu afastar-se do palco perdendo em casa com o Estoril. Sem retirar mérito à equipa de Vasco Seabra, foi um caso claro de incapacidade própria do maior orçamento em campo. Há oito clubes com menos golos marcados do que os 13 dos portistas (!









Ver comentários