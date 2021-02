Há marés boas e más

Rúben Amorim disse que desta vez não foi estrelinha. Raramente é só estrelinha, mas não há dúvida que este Sporting, para além de ter um jogo muito consistente, também tem o resto de que todos precisamos em algum momento na vida. A bola, cabeceada com pouca força, bater no charco e não saltar, enganando o guarda-redes, pode ter todos os nomes. Certo é que nas últimas duas jornadas o leão passou de quatro para oito pontos de distância do segundo. É aproveitar a maré boa...Enquanto o Sporting ganha nos últimos minutos, o FC Porto perde pontos e o Sp.Braga ganha um a acabar, e o Benfica arrasa... nos primeiros dez. Jesus atirou as culpas dos males da sua equipa para a Covid-19, com alguma razão diga-se, mas a instabilidade começou bem antes. Agora prometeu um Benfica pós-Covid a recuperar e pode acontecer, mas é preciso que o nível de jogo melhore e muito.O empate em Braga foi normal, mas o FC Porto esteve a ganhar quase até ao fim, outra vez, num cenário que começa a ser um padrão que deve fazer refletir, sendo que o Sp. Braga é indiscutivelmente muito forte a atacar. Queixas do árbitro deve ser sanção de último recurso, mas Soares Dias tem todos os defeitos dos grandes árbitros…