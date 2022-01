A Covid-19 e as dificuldades financeiras dos clubes, com receitas de bilheteira em crise aguda, têm obrigado os treinadores a recorrerem a jovens. O Sporting assumiu mesmo isso como projeto, o Braga, nos últimos meses, também.Foi a juventude do Braga - a equipa titular tinha 24 anos de média, o francês Gorby tem 19 - que derrotou o Sporting, a primeira derrota em casa, em provas nacionais, da equipa sob as ordens de Rúben Amorim.