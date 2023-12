Ver o Sporting campeão de Natal é uma notícia importante, sobretudo depois de ter asfaltado o FC Porto, no último clássico, mais na exibição até do que no resultado (2-0).



Sérgio Conceição é repetitivo e escolheu jogar aberto, à procura de marcar primeiro. Um risco enorme (demasiado, talvez, para as soluções que tinha) o de deixar Gyokeres a jogar um contra um no espaço.









