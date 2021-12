1 - A melhor pergunta que ouvi fazer sobre o caso do Belenenses-Benfica foi esta: se fosse no Benfica-Sporting passava-se o mesmo? Seguramente não. Haveria a preocupação de antecipar o problema, que foi o que a Liga não teve, mesmo que os regulamentos não permitam à sua direção decidir o adiamento. O presidente Pedro Proença e o novo diretor executivo Rui Caeiro estão justamente no pelourinho.