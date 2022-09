O leão e a “força da técnica”

Se houve decisão controversa no mercado, que fechou na semana passada, foi a de o Sporting não contratar mais nenhum ponta de lança. Rúben Amorim disse que nenhuma das hipóteses que se apresentaram o convenceu.



É, acho eu, uma explicação razoável. E recordo, por exemplo, um FC Porto que foi campeão, no princípio dos anos 90, com um ataque composto por Domingos e Kostadinov, ou seja, sem um nº 9 claro (Domingos marcava golos mas não era um nº 9, como Pedro Gonçalves marca golos e também não é um ponta de lança).









