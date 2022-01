A grande surpresa de Sérgio Conceição, para o segundo jogo com o Benfica numa semana, foi Pepê. O ‘sr. 15 milhões’ nunca tinha sido titular na Liga e nos primeiros 20 minutos era ver o treinador a arrepanhar os cabelos pela forma como interpretava a posição de avançado do lado esquerdo a defender. Mas neste caso o jogo ganhou-se a atacar e aí Pepê foi decisivo, com um golo de cabeça e outro anulado por fora de jogo de 8 centímetros, em ambos os casos aparecendo pelo meio.