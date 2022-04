Para encontrar outra derrota por dois golos no Sporting de Rúben Amorim é preciso recuar a 15 de julho de 2020, no estádio do Dragão (2-0 também). Ou seja, uma raridade. Esta foi, talvez, a pior exibição neste e no campeonato anterior do ainda campeão nacional, que costuma ser muito certinho, e que frente ao Benfica foi muito desligado.









Ver comentários