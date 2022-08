Na época passada, nas cinco derrotas que teve nos 53 jogos em todas as competições, o FC Porto nunca perdeu tendo Pepe, Uribe e Otávio simultaneamente em campo. Com o Liverpool em Anfield Road e com o Lyon no Dragão, é certo, começaram os três, mas Pepe teve que sair cedo por lesão – e até aí estava 0-0.









