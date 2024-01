Há um lado mais importante para o Sporting do que a vitória na última jornada de 2023, que cimenta a confiança de líder: é que ganhou quando lhe faltavam jogadores importantes (Coates, Gonçalo Inácio, Hjulmand) e depois de uma primeira parte muito fraca. Deu a volta à exibição com as mesmas peças com que tinha começado (excluindo Neto e já falarei dele).









