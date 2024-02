O resultado mais importante da jornada foi, talvez, a vitória do FC Porto em Faro, mas o mais retumbante foi mesmo o 8-0 do Sporting ao Casa Pia. Se na Taça da Liga com o Sp. Braga a injusta derrota aconteceu depois de três bolas nos postes da baliza de Matheus, mais uma mão-cheia de oportunidades perdidas, desta vez foi tiro e queda, quase não falhou uma oportunidade e alguns dos golos foram também muito belos.









Ver comentários