Dos últimos 15 jogos em todas as competições, ou seja, desde que começou a fase de grupos da Champions, o Benfica ganhou oito. Dos últimos cinco no campeonato, ganhou no Estoril no último minuto, ao Sporting no ultimíssimo minuto, e, tirando o 2-0 em Chaves, empatou com Casa Pia e agora em Moreira. Os problemas mais graves são conhecidos: os laterais não o são de facto, o ponta-de-lança também não é bem ponta-de-lança.









